The Longing: Das 400-tägige Warten hat auch auf Switch begonnen

Langsames Erkunden einer großen, handgezeichneten Höhle

Atmosphärischer Dungeon-Synth-Soundtrack

Viele, gut versteckte Geheimnisse

Zeitbasierte Rätsel

Ein einsamer, aber niedlicher Protagonist

Screenshot - The Longing (Switch) Screenshot - The Longing (Switch) Screenshot - The Longing (Switch) Screenshot - The Longing (Switch) Screenshot - The Longing (Switch) Screenshot - The Longing (Switch)

Am 14. April 2021 haben Studio Seufz und Ashgames (Application Systems Heidelberg) das bereits für PC (zum Test ) erschienene 2D-Abenteuer The Longing auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 14,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Spiele als einsamer Schatten, der letzte Diener eines Königs über eine Höhlenwelt. Die Kraft des Königs ist entschwunden und er muss 400 Tage schlafen, um seine Macht wiederzuerlangen. Deine Pflicht ist es, ihm in seinem irdenen Palast zur Seite zu stehen, bis er erwacht.Sobald man das Spiel startet, fangen die 400 Tage an zu vergehen - selbst wenn man das Spiel beendet. Es bleibt dir überlassen, was du aus deiner einsamen Existenz unterhalb der Erde machst. Keine Sorge, du hast genügend Zeit. (...) Starte das Spiel und schau nach 400 Tagen noch einmal rein, um das Ende zu sehen. Du musst das Spiel nicht aktiv spielen. Aber der Schatten wird ohne dich noch einsamer sein. Oder erkunde die Höhlen und sammle Gegenstände für dein gemütliches, unterirdisches Wohnzimmer. Lass den Schatten einfach einen kleinen Spaziergang machen - er läuft recht langsam, aber zum Glück hat es ja keine Eile.Du kannst Klassiker der Weltliteratur, von Nietzsche bis Moby Dick, direkt im Spiel lesen - oder zumindest vom Schatten lesen lassen. Immerhin vergeht die Zeit schneller, wenn man sich zu beschäftigen weiß. (Der kleine Schatten findet im Spiel im Moment NUR englische Bücher.) Ignoriere die Weisungen des Königs und mache dich auf den Weg nach draußen. Eine lange und gefährliche Reise in die Dunkelheit beginnt..."Als Merkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch