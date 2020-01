Gigantosaurus: Das Spiel: Dino-Abenteuer für PS4, Xbox One, Switch und PC angekündigt

Ein furchtloser Anführer werden - Zusammen mit den Dino-Freunden Rocky, Tiny, Mazu und Bill gilt es waghalsige Aufgaben zu erfüllen, Giganto zu helfen und der Ausrottung zu entkommen

Dino Racing - Zwischen den Abenteuer-Zonen können SpielerInnen in ihr Kart steigen und mit einem Rennen ausmachen, wer der schnellste Dino ist .

Zusammenspielen - Bis zu vier Spieler können jeweils ihren Lieblings-Dino steuern.

Screenshot - Gigantosaurus: Das Spiel (PC) Screenshot - Gigantosaurus: Das Spiel (PC) Screenshot - Gigantosaurus: Das Spiel (PC) Screenshot - Gigantosaurus: Das Spiel (PC)

Bandai Namco Entertainment, Outright Games und Wildsphere haben das Action-Adventure Gigantosaurus: Das Spiel angekündigt, das am 27. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam) erscheinen soll. Der Titel basiert auf Jonny Duddles Kinderbuch, dessen TV-Adaption aktuell auf Super RTL zu sehen ist.Der Publisher schreibt: "In GIGANTOSAURUS: DAS SPIEL können SpielerInnen die große prähistorische Welt von GIGANTOSAURUS in einem wundervollen Dino-Abenteuer erkunden und durchfahren, das dabei ein spaßiges Abenteuer mit wilden Rennsequenzen kombiniert. Kinder können in die Rolle ihres Lieblings-Dinos aus der TV-Serie schlüpfen - Rocky, Tiny, Mazu und Bill- und so Geheimnisse aufdecken, Rätsel lösen und den Tag retten."Als Kernelemente werden genannt:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer