Drawkanoid: Breakout-Action der Desktop-Dungeons-Macher erscheint auch auf Steam

Die südafrikanischen Entwickler von QCF Design ( Desktop Dungeons ) werden ihre Breakout-Action Drawkanoid , die im März 2018 Teil des Humble Monthly Bundles war, am 21. Januar 2020 auch auf Steam veröffentlichen:Anders als in Arkanoid ist in Drawkanoid kein klassischer Schläger vorhanden, der sich nach links und rechts verschieben lässt, um Bälle gegen zerstörbare Blöcke prallen zu lassen. Stattdessen werden einfach temporäre Schläger gezeichnet, während die explosive Blockzerstörung immer schneller wird. Power-Ups und verschiedene Spielmodi inklusive Zen-Modus sind ebenfalls an Bord.Letztes aktuelles Video: Humble Original Trailer