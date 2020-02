Eishockey Manager 20|20: Die Saison auf Steam hat begonnen

Aktualisierung vom 3. Februar 2020, 07:47 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 16. Januar 2020, 11:07 Uhr:

Trainiere und manage dein Eishockey Team von den Amateurligen bis zur Spitze des Eishockey Sports

Übernimm die Aufgabe als Nationaltrainer und führe dein Team zu WM-Titeln und Olympiasiegen

Riesiger Funktionsumfang mit Training, Taktik, Transfers, Stadion, Fanbetreuung, Jugendarbeit, Merchandising, Privatleben, Aktienmarkt, realen Karrieren, uvm.

Leicht zu bedienen durch das intuitive E-Mail-System und die vielen Assistenten

Aktionsreiche Darstellung der Live-Spiele in 3D, dabei volle Kontrolle über das eigene Team in Echtzeit

Die Community- und Editor-Funktionen ermöglichen das einfache Erstellen und Editieren sämtlicher Ligen der Welt - inklusive Spieler, Trikots, Sponsoren, Schiedsrichter, uvm. Der Austausch erfolgt einfach über den Steam Workshop

Inzwischen haben netmin games den Eishockey Manager 20|20 alias Hockey Manager 20|20, wie er im Englischen heißt, für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 7. Februar ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (23,99 Euro statt 29,99 Euro).Am 31. Januar 2020 will der Mainzer Entwickler netmin games den Eishockey Manager 20|20 alias Hockey Manager 20|20 für PC ( Steam ) veröffentlichen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Endlich Eishockey Management der neuesten Generation. Beweise dich als Manager und Trainer im Tagesgeschäft des Eishockeysports und führe deinen Lieblingsverein zu nationalem und internationalem Ruhm. Ob in Europa oder in Amerika, das Spiel deckt alle Facetten des Eishockeysports ab.Du hast die volle Kontrolle über sämtliche sportlichen und kaufmännischen Aspekte deines Clubs. Ob Aufstellung, Eiszeit, Trainingspläne und Trainingslager, Spielertransfers, Sponsorensuche, Stadionmanagement oder Nachwuchsförderung, alle Fäden laufen bei dir zusammen. Beweise deine taktische Finesse und motiviere dein Team zu Höchstleistungen.Die aktionsreiche Spieldarstellung in 3D erlaubt dir die volle Kontrolle über deine Mannschaft in Echtszeit. Die Spielewelt ist über den Editor fast unendlich erweiterbar. Trotz der hohen Komplexität des Spieles ist es sehr leicht zu bedienen, und du kannst dir aussuchen welche Bereiche du an Assistenten delegierst. Als Krönung kannst du zusätzlich mit deinem Nationalteam Weltmeisterschaften und Olympische Spiele bestreiten. Hast du das Zeug zum Weltmeistertrainer?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer