Music Racer: Stylisches Auto-Musikspiel erscheint Ende Januar für PS4, One und Switch

Music Racer rast von Mobilgeräten und dem PC auf die Konsolen: Wie Publisher Sometimes You bekannt gibt, erscheint das stylische Musikspiel von AbstractArt am 29. Januar für PS4, Xbox One und Switch. Inhaltlich erkennt man Parallel zu Titeln wie Avicii Invector und Audiosurf.Geboten werden 14 Level mit einem grellen Neon-Look, wobei die Rennstrecken basierend auf den Musiktracks dynamisch und in Echtzeit generiert werden. Auch Hindernisse und Belohnungen sind an die Wahl des Soundtracks gekoppelt.Darüber hinaus hat man die Wahl zwischen 25 Fahrzeugen, mit denen man sich auf den "Musik-Highway" begeben möchte. Individuelle Anpassungen an den Vehikeln sollen ebenfalls möglich sein.Auf dem PC erschien Music Racer bereits 2018 bei Steam und wurde basierend auf den Nutzer-Reviews sehr positiv aufgenommen.Letztes aktuelles Video: Trailer