HeroLand: Themenpark-Rollenspiel öffnet seine Pforten auf PS4 und Switch

Screenshot - HeroLand (PS4)

Marvelous hat FuRyus 2D-Rollenspiel HeroLand alias Work X Work, wie es in Japan heißt, am 31. Januar 2020 auch in Europa für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Eine PC-Version erschien bereits im Dezember 2019 auf Steam . Der Download via PlayStation Store und eShop kostet jeweils 39,99 Euro. Außerdem ist der Titel bei ausgewählten Händlern auch als limitierte Knowble Editon erhältlich:HeroLand spielt in einem Themenpark für heldenhafte Abenteurer, wo Gäste Dungeons erkunden und von Mitarbeitern gemimte Monster bekämpfen können, während der Spieler als eine Art Reiseführer fungiert. Die Entwicklung wurde von Takahiro Yamane ( Fantasy Life ) geleitet, während die Story von Nobuyuki Inoue (Legend of Mana), das Artdesign von Nobuhiro Imagawa (MOTHER 3, Legend of Mana) und der Soundtrack von Tsukasa Masuko (Shin Megami Tensei) stammen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Switch