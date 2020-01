Spellsword Cards: DungeonTop: Roguelike-Taktik startet in den Early Access

Screenshot - Spellsword Cards: DungeonTop (PC) Screenshot - Spellsword Cards: DungeonTop (PC) Screenshot - Spellsword Cards: DungeonTop (PC) Screenshot - Spellsword Cards: DungeonTop (PC) Screenshot - Spellsword Cards: DungeonTop (PC) Screenshot - Spellsword Cards: DungeonTop (PC)

Die Roguelike-Taktik Spellsword Cards: DungeonTop von One Up Plus Entertainment, CreativeForge Games und Surefire.Games ist am 16. Januar 2020 in den Early Access für PC gestartet, wo sie in voraussichtlich drei bis sechs Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam wird noch bis zum 22. Januar ein Launch-Rabatt von 16 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,16 Euro statt 13,29 Euro).Spellsword Cards: DungeonTop soll das Deckbuilding-Genre um Brettspielelemente während der Kämpfe bereichern, während man Roguelike-Dungeons durchstreift, um neue Karten zu finden und seinen Helden weiterzuentwickeln. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "positiv" (derzeit sind alle 15 Reviews positiv).Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer