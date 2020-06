Spellsword Cards: DungeonTop: Roguelike-Taktik verlässt den Early Access

Screenshot - Spellsword Cards: DungeonTop (PC) Screenshot - Spellsword Cards: DungeonTop (PC) Screenshot - Spellsword Cards: DungeonTop (PC) Screenshot - Spellsword Cards: DungeonTop (PC) Screenshot - Spellsword Cards: DungeonTop (PC) Screenshot - Spellsword Cards: DungeonTop (PC) Screenshot - Spellsword Cards: DungeonTop (PC) Screenshot - Spellsword Cards: DungeonTop (PC)

Am 21. Juni 2020 haben One Up Plus Entertainment und Surefire.Games die kartenbasierte Roguelike-Taktik Spellsword Cards: DungeonTop für PC veröffentlicht und den Anfang des Jahres eingeläuteten Early Access damit offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 9. Juli ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (9,96 Euro statt 13,26 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 90 Prozent von 177 Reviews positiv).Spielbeschreibung des Herstellers: "DungeonTop ist eine erfrischende neue Variante des Rogue-like Deck-Building-Genres und verfeinert es durch einen Hauch von Table-Top-Kämpfen auf kleinem Raum. Setze clevere Taktiken wie Reichweite, Flankieren, Tanks und Anstürme ein, um dir Vorteile zu verschaffen. Sowohl in als auch außerhalb der Schlachten herrscht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Belohnung. In DungeonTop kann Fortschritt zwei Dinge bedeuten: mehr Gold zu erbeuten oder mehr Monster zu besiegen! Spiele so, wie du willst. Wirst du dein Deck auf List, Geschwindigkeit oder Macht spezialisieren? Deine Entscheidungen im Dungeon beeinflussen unmittelbar deine Überlebenschancen!Es gibt Läden, in denen du deine Karten verbessern kannst, aber auch Möglichkeiten, sie zu entfernen und reichlich Beute abzustauben. Abenteuer im Dungeon ermöglichen es dir, deinen Helden aufzuleveln und mächtige Waffen, Artefakte oder Talente zu finden, die du benutzen und meistern kannst. Baue dir deinen ganz eigenen Fantasy-Helden, indem du sorgfältig auswählst, was du lernst, welche Karten du ablegst und gegen wen du kämpfst. Die Wahl der Heldenklasse wirkt sich auf deinen Spielstil und deine Zaubersprüche aus, während die von dir gewählte Zugehörigkeit beeinflusst, welche Handlanger du ins Feld schicken kannst. DungeonTop birgt eine Vielzahl von Errungenschaften, reichliche Schätze, Berge von Gold und mehr als 800 mächtige Karten, die du freischalten kannst.Als dritter Teil des Spellsword Cards-Universums erlaubt es dir DungeonTop, stundenlang eine Fülle von Optionen für den Deckbau zu erkunden und immer wieder neue erfinderische Wege zu finden, um auf dem und abseits des Spielbretts erfolgreich zu sein!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer