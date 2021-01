DungeonTop: Die Kerkertore haben sich auch auf PS4 und Switch geöffnet

Screenshot - DungeonTop (Switch) Screenshot - DungeonTop (Switch) Screenshot - DungeonTop (Switch) Screenshot - DungeonTop (Switch) Screenshot - DungeonTop (Switch) Screenshot - DungeonTop (Switch)

Kurz vor Jahresende haben One Up Plus Entertainment und QubicGames die bereits im Juni für PC erschienene und auf Steam , wo außerdem eine kostenlose Demo bereitsteht, bis dato "sehr positiv" bewertete Roguelike-Taktik DungeonTop auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 17. Januar ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,89 Euro statt 13,99 Euro), im PlayStation Store hingegen nicht. Besitzer anderer QubicGames-Titel können weitere 15 Prozent Preisnachlass erhalten. In der Spielbeschreibung heißt es: "Bist du bereit für ein Rogue-like-Spiel mit Tabletop-Kämpfen und eigenen Kartendecks? Dann wähle einen Helden samt Allianz, stürze dich in das Dungeon und stelle während des Kampfes dein eigenes Deck zusammen!DungeonTop bringt frischen Wind in das Genre der Rogue-like-Deckbuilding-Spiele, indem es Tabletop-Kampfelemente hinzufügt. Wende clevere Brett-Taktiken an, um dir Vorteile bezüglich Reichweite, Flankieren, Schadensabsorption und schnellen Vorstößen zu verschaffen. Die perfekte Balance aus Risiko und Belohnung - im Kampf und auch außerhalb! Fortschritt bedeutet in DungeonTop zweierlei: mehr Gold verdienen und mehr Monster besiegen! Spiele es auf deine eigene Art und Weise. Was bevorzugst du: Cleverness, Tempo oder Kraft? Deine Entscheidungen im Dungeon wirken sich auf deine Überlebenschancen aus!Besuche Läden, in denen du deine Karten aufwerten oder entfernen kannst und in denen jede Menge Beute auf dich wartet. Betritt Dungeons, um deinen Helden aufzustufen, neue mächtige Waffen zum Ausrüsten zu finden, Artefakte zu verwenden und Talente zu üben. Erschaffe deinen eigenen Fantasiehelden, indem du entscheidest, was gelernt, was verworfen und wer bekämpft werden soll.Während sich die Wahl deiner Heldenklasse auf deinen Spielstil und deine Zauber auswirkt, entscheidet deine Ausrichtung darüber, welche Unholde sich dir in den Weg stellen. Erringe jede Menge Erfolge, finde Schätze, sammle Gold und entdecke mehr als 800 mächtige Karten zum Freischalten. DungeonTop bietet dir unzählige Möglichkeiten, Decks zu bauen, und wird dich viele Stunden lang beschäftigen. Hier findest du jeden Tag aufs Neue originelle Möglichkeiten, um erfolgreich zu sein - egal, ob auf dem Brett oder außerhalb!"Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer