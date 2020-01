Giraffe & Annika: Preisgekrönte Suche nach Erinnerung - auf PC, PS4 und Switch

Playism wird die englischsprachige Version von Giraffe & Annika am 18. Februar auf Steam veröffentlichen. Die Versionen für PlayStation 4 und Switch sollen ebenfalls noch 2020, zu einem noch nicht benannten Zeitpunkt folgen.Man übernimmt die Rolle von Annika, die auf einer Insel namens Spica erwacht und einen Teil ihrer Erinnerung verloren hat. Sie muss deshalb Sternteile finden - ein ihr Unbekannter namens Giraffe rät ihr dazu. Dabei erkundet sie die Insel einschließlich Dungeons sowie anderer Umgebungen. Kommt es dabei zum Kampf, löst man Angriffe ähnlich wie in einem Rhythmusspiel aus.Viel mehr ist den bisherigen Informationen kaum zu entnehmen. In Japan wurde der Titel laut offizieller Webseite allerdings schon mehrmals als bestes Independent-Spiel nominiert bzw. ausgezeichnet. Playism weist in der Pressemitteilung außerdem darauf hin, dass man es sich zum Ziel gesetzt hat, sorgfältig ausgewählte, einzigartige Titel zu veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: Ankündigung