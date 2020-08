Giraffe and Annika: Anime-Abenteuer auch auf Konsolen gestartet

Eine magische Reise durch die lebendige Spica Island

Eine großartige Geschichte, erzählt in unzähligen Cutscenes

Rhythmus-basierten Kämpfen gegen zahlreiche Bosse

Erkundung einzigartiger Dungeons und charmante Sammlergegenstände, um die Geheimnisse der Insel aufzudecken

Am 28. August 2020 haben atelier mimina, NIS America und Koch Media das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Action-Adventure Giraffe and Annika auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht - sowohl als Download via PlayStation Store und eShop für jeweils 29,99 Euro als auch als physische Limited Edition inklusive Soundtrack, Art-Book und Aufnäherset im Handel. Eine digitale Umsetzung für Xbox One ist bereits am Tag zuvor zum selben Preis über Playism im Microsoft Store erschienen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Annika, ein junges Mädchen, erwacht aus einem merkwürdigen Traum und findet sich auf der mysteriösen Spica Island wieder, ohne zu wissen, wie sie dorthin gelangt ist. Auf ihrer Erkundungsreise trifft sie den Jungen Giraffe, der zu wissen scheint, wer sie ist und sie mit einer Aufgabe losschickt: Um ihre Erinnerungen zurückzuerlangen, soll Annika drei spezielle Sternenfragmente auf der Insel finden. Auf ihrer Reise trifft Annika ebenfalls auf die Hexe Lily aus dem Mysterious Forest. Nachdem Annika das erste Sternenfragment absorbiert, erhält sie bemerkenswerte Visionen. Welche Geheimnisse wird das ungleiche Trio noch auf der Spica Island aufdecken?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Switch