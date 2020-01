Kingpin: Reloaded: Shooter aus den Neunzigern kehrt als Remaster zurück

Screenshot - Kingpin: Reloaded (PC) Screenshot - Kingpin: Reloaded (PC) Screenshot - Kingpin: Reloaded (PC) Screenshot - Kingpin: Reloaded (PC) Screenshot - Kingpin: Reloaded (PC) Screenshot - Kingpin: Reloaded (PC) Screenshot - Kingpin: Reloaded (PC) Screenshot - Kingpin: Reloaded (PC)

3D Realms hat mit Kingpin: Reloaded eine Neuauflage des PC-Shooters aus dem Jahr 1999 angekündigt, der damals unter dem Namen Kingpin: Life of Crime von Interplay veröffentlicht und in Deutschland aufgrund der Gewaltdarstellung und derben Sprache indiziert wurde.Ein Classic-Modus soll das Originalerlebnis von damals zurückbringen, doch versprechen die Macher laut Eurogamer.net auch das Umschalten auf eine verbesserte Grafik in Auflösungen von bis zu 4K sowie die Unterstützung des Ultrawide-Formats. Zusätzlich wird man im Gegensatz zum Original auch Controller verwenden können und es werden neue Quest- sowie Dialogsysteme in Aussicht gestellt. Neben der Kampage wird auch der Mehrspieler-Modus "Gang Bang" beim Remaster vorhanden sein. Wer auf die Darstellung von Gewalt verzichten möchte, bekommt außerdem einen optionalen "No-Violence-Modus".Kingpin: Reloaded soll später im Jahr für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen.Letztes aktuelles Video: Reveal Trailer