Summerford: Klassischer Survival-Horror im Stil von Silent Hill angekündigt

Die britischen Noisy Valley Studios haben Summerford für den PC angekündigt - ein Spiel, das seine Inspiration aus dem klassischen Survival-Horror der Neunziger schöpfen soll und sich dabei an den Schwergewichten Resident Evil, Silent Hill und dem Urvater Alone in the Dark orientieren will.Entsprechend setzt man auf die gleichen "Zutaten", wenn man sich in der Außenperspektive durch die schummrigen und bizarren Schauplätze bewegt, die im ländlichen England der Achtziger angesiedelt sein sollen. Neben dem Kampf ums Überleben warten also diverse Rätsel und auch die Erkundung wird eine Rolle spielen.Die Handlung dreht sich um Sam, die von ihren Freunden getrennt wurde und sich fortan alleine durch das Städtchen Summerford schlägt, in dem die Bewohner plötzlich verschwunden sind.Nach Angaben von Eurogamer.net arbeiten lediglich drei Leute an dem ambitionierten Projekt, das im vierten Quartal bei Steam veröffentlicht werden soll. Bei Reddit bekräftigte das Trio, dass man sich an die populären Vorbilder anlehen, gleichzeitig aber veraltete Elemente wie die Steuerung oder die Benutzeroberfläche modernisieren wolle.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer