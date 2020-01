Hot Shot Burn: Party-Action ist bereit für die Arena

Screenshot - Hot Shot Burn (PC) Screenshot - Hot Shot Burn (PC) Screenshot - Hot Shot Burn (PC) Screenshot - Hot Shot Burn (PC) Screenshot - Hot Shot Burn (PC) Screenshot - Hot Shot Burn (PC) Screenshot - Hot Shot Burn (PC) Screenshot - Hot Shot Burn (PC) Screenshot - Hot Shot Burn (PC)

Artifex Mundi und Flaming Flamingo haben den Early Access von Hot Shot Burn am 17. Januar 2020 beendet und die Arena-basierte 2D-Party-Action offiziell für PC veröffentlicht. Der Download via Steam kostet 14,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 98 Prozent von 61 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Hot Shot Burn ist ein abgefahrener Arena-Party-Brawler, bei dem Weltraum-Gladiatoren im ultimativsten und live-übertragenen Blutsport des Universums antreten. Spiele online oder offline mit bis zu 4 Spielern und erlebe verrückte, blutige Schlachten, bei denen die Gesetze der Physik vollkommen optional sind.Wähle deinen Helden, vom arschtretenden Weltraum-Wrestler über eine tödlichen Mördermotte bis hin zu einem äußerst verwirrten, flauschigen Alien. Jeder Charakter hat einzigartige Fähigkeiten und Spielweisen, also finde den passenden für dich und mach dich bereit, deine Freunde in die Luft zu jagen, um dem Publikum aus galaktischen Fans Freudenschreie zu entlocken."Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer