Mad Tower Tycoon: Baustart für die verrückte Wolkenkratzer-Simulation

Screenshot - Mad Tower Tycoon (PC) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PC) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PC) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PC) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PC) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PC) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PC) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PC) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PC) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PC) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PC) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PC) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PC) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PC)

Eggcode Games ( Mad Games Tycoon ) und Toplitz Productions haben die verrückte Wolkenkratzer-Simulation Mad Tower Tycoon , in der auch schon mal UFOs Mieter entführen, am 14. Januar 2020 aus dem Early Access entlassen und offiziell für PC veröffentlicht. Auf Steam wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (derzeit sind 79 Prozent von 185 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "In 'Mad Tower Tycoon' kannst du deinen eigenen Wolkenkratzer mit mehr als 100 Etagen bauen. Das klassische Aufbauspiel-Prinzip überlässt dir sämtliche Freiheiten. Vermiete Büros, Wohnungen oder Einkaufsläden und erschaffe ein finanziell lukratives Hochhaus. Errichte Restaurants, Kinos, Zoos oder Tiefgaragen um die Bedürfnisse deiner Besucher zu befriedigen. Es gibt unzählige Wege, um die begehrte Sechs-Sterne-Auszeichung für deinen Wolkenkratzer zu erhalten."Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer