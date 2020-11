Mad Tower Tycoon: Die Wolkenkratzer wachsen auch auf PS4, Xbox One und Switch in den Himmel

Viele Baumöglichkeiten: Büros, Wohnungen, Einkaufsläden, Parkplätze, Restaurants, Kinos und viele weitere Baumöglichkeiten stehen dir zur Verfügung. Es geht hoch hinaus, nutze den verfügbaren Platz optimal.

Realistisches Fahrstuhl Management: Deine Besucher sollen sich in deinem Wolkenkratzer wohlfühlen und ihr gewünschtes Ziel einfach erreichen! Das Fahrstuhl-System in "Mad Tower Tycoon" erlaubt dir unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten.

Unvorhersehbare Ereignisse: Nicht nur unzufriedene Mieter machen dir Ärger. Ob nun ein Feuer in der neu errichteten Etage ausbricht, ein Erdbeben sämtliche Räume verwüstet oder UFOs deine Mieter entführen. Unterschiedliche Ereignisse sorgen für Abwechslung und Spannung. Sei stets auf alle Eventualitäten vorbereitet!

Levelsystem: Absolviere tägliche Aufgaben und sammle durch gute Statistiken ständig weitere Erfahrungspunkte. Verdiene dir Skillpunkte und schalte dir über 50 Vorteile frei.

Ausführliche Statistiken: Die Statistiken und Grafiken in "Mad Tower Tycoon" geben dir umfangreiche Informationen über den aktuellen Status deines Wolkenkratzers. Welche Etagen sind verschmutzt oder weisen Schäden auf, wie viele Besucher verzeichnetest du in den letzten 24 Stunden, wie hat sich der Gewinn in den letzten 30 Tagen entwickelt - all diese und noch viel mehr Fragen stellst du dir als Tower-Mogul und bekommst die Antworten direkt im Statistik-Tool.

Screenshot - Mad Tower Tycoon (PS4) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PS4) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PS4) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PS4) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PS4) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PS4) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PS4) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PS4) Screenshot - Mad Tower Tycoon (PS4)

Screenshot - Mad Tower Tycoon (Switch) Screenshot - Mad Tower Tycoon (Switch) Screenshot - Mad Tower Tycoon (Switch) Screenshot - Mad Tower Tycoon (Switch) Screenshot - Mad Tower Tycoon (Switch) Screenshot - Mad Tower Tycoon (Switch) Screenshot - Mad Tower Tycoon (Switch) Screenshot - Mad Tower Tycoon (Switch) Screenshot - Mad Tower Tycoon (Switch)

Am 24. November 2020 haben Eggcode Games (Mad Games Tycoon 1 & 2) und Toplitz Productions die bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "größtenteils positiv" bewertete Wolkenkratzer-Simulation Mad Tower Tycoon auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht . Der Download via PlayStation Store Microsoft Store und eShop kostet jeweils 29,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "'Mad Tower Tycoon' bringt dich hoch hinaus! Baue und gestalte deinen eigenen Wolkenkratzer bis zur hundertsten Etage. Vermiete Büros, Wohnungen oder Einkaufsläden und erschaffe ein finanziell lukratives Hochhaus. Durch Restaurants, Kinos und Zoos kannst du dein Imperium erweitern und deine Einnahmen erhöhen. Tagtäglich gilt es, deine Besucher zu begeistern. Ein effektives System aus Treppen und Fahrstühlen wird nötig, um ein Chaos zu vermeiden. Sichere dir die beliebte Sechs-Sterne Auszeichnung für deinen einen Wolkenkratzer in 'Mad Tower Tycoon'."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Xbox One Switch