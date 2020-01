World of Tennis: Roaring '20s: Sportliche Zeitreise in die Goldenen 20er

Screenshot - World of Tennis: Roaring '20s (PC) Screenshot - World of Tennis: Roaring '20s (PC) Screenshot - World of Tennis: Roaring '20s (PC) Screenshot - World of Tennis: Roaring '20s (PC) Screenshot - World of Tennis: Roaring '20s (PC) Screenshot - World of Tennis: Roaring '20s (PC) Screenshot - World of Tennis: Roaring '20s (PC) Screenshot - World of Tennis: Roaring '20s (PC)

Die tschechischen Entwickler von Helium9 Games haben ihr bereits für iOS, Android und Windows erhältliches Sportspiel World of Tennis: Roaring '20s am 13. Januar 2020 auch auf Steam veröffentlicht. Der Free-to-play-Titel kann kostenlos auf Valves Download-Portal heruntergeladen werden, wo er bislang "größtenteils positiv" bewertet wurde (aktuell sind 72 Prozent von 96 Nutzerreviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Begib dich zurück in die 1920er - ins goldene Zeitalter des Tennis - bei World of Tennis: Goldene 20er. Schließe dich feinen Damen und Herren bei einem guten, altmodischen Kampf auf dem Platz an und setze Verstand und Geschick ein.Nutze Gamepad, Tippen/Wischen oder Maus/Tastatur zum Schlagen und Bestimmen, wohin dein Spieler sich bewegt. Während du spielst, lernt unser neues AI-System deinen Spielstil und kann als deine Figur Multiplayers-Tennisspiele spielen, wenn du weg bist.Schlägst du gern auf und läufst dann ans Netz, um Volleys zu spielen oder bleibst du lieber an der Grundlinie und spielst eine kräftige Vorhand? In welchem Stil auch immer du gern spielst, stell dich auf den Platz und genieße den taktischen Spielverlauf, während du deine Fähigkeiten verbesserst. Tritt gegen Spieler aus aller Welt an und werde Tennischampion!"Letztes aktuelles Video: Trailer