Neko Ghost, Jump!: Puzzle-Plattformer für PC, PS4 und Xbox One im Anmarsch

Screenshot - Neko Ghost, Jump! (PC) Screenshot - Neko Ghost, Jump! (PC) Screenshot - Neko Ghost, Jump! (PC) Screenshot - Neko Ghost, Jump! (PC) Screenshot - Neko Ghost, Jump! (PC) Screenshot - Neko Ghost, Jump! (PC) Screenshot - Neko Ghost, Jump! (PC)

Burgos Games werkelt derzeit am Puzzle-Plattformer Neko Ghost, Jump! , der 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Eine Umsetzung für Nintendo Switch liegt ebenfalls im Bereich des Möglichen. Im Spiel schlüpft man in die Rolle von Nekoman, dessen Familie und Freunde von Weltraumpiraten entführt wurden.Das Besondere an Neko Ghost, Jump! soll ein manuelles Wechseln der Spielansicht zwischen 2D und 3D sowie die Transformation in eine Geistform sein, um Rätsel zu lösen, Gegner zu besiegen und Hindernisse zu überwinden. Ein Time-Attack-Modus samt Ranglisten soll für zusätzliche Herausforderung sorgen. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer