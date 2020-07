Neko Ghost, Jump!: Prologue: Kostenloser Auftakt des Puzzle-Plattformers veröffentlicht

Wettbewerbsfähig? In jedem Level gibt es Bestenlisten, damit du gegen andere antreten kannst.

Willst du dir deine süße Zeit nehmen? Mach dir keine Sorgen um die Uhr. Erforsche, löse Rätsel, finde Geheimnisse und sammle so viele Münzen wie möglich und schalte neue Anpassungsoptionen frei!

Action Junky? Besiege Feinde für zusätzliche Beute!"

Am 15. Juli 2020 haben Burgos Games einen kostenlosen Prolog zu Neko Ghost, Jump! auf Steam veröffentlicht , um die am 31. Juli endende Kickstarter-Kampagne zu ihrem Puzzle-Plattformer anzufeuern, der 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch erscheinen soll. Aktuell haben dort 239 Unterstützer 6.232 Euro (7.104 Dollar) von 13.160 Euro (15.000 Dollar) zugesagt.Über Neko Ghost, Jump! Prologue schreiben die Macher: "Der Prolog ist das erste vollständige Biom eines 2D / 3D-Puzzle-Plattformers, in dem Sie zwischen 2D- und 3D-Kameraperspektiven sowie zwischen Ihrer physischen Form und Geisterform wechseln, um Rätsel zu lösen, Münzen zu sammeln, Feinde zu bekämpfen und Level schneller zu beenden.Fünf handgefertigte Levels, bei denen Sie sich manchmal am Kopf kratzen, um bis zum Finale mit dem Grassylands Boss voranzukommen. Kannst du es besiegen?Letztes aktuelles Video: Kickstarter Video