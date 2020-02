Table Manners: Dating-Sim mit skurrilen Tischmanieren ist servierfertig

Echo Chamber Games und Curve Digital haben die physikbasierte Tischmanieren-Simulation Table Manners am 14. Februar 2020 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 21. Februar ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,59 Euro statt 16,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "ausgeglichen" (aktuell sind 60 Prozent von 48 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Gut gemacht! Du bist offiziell ein guter Fang und hast dir ein Date gesichert. Wenn du es richtig anstellst, wirst du einen romantischen Abend genießen.Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Du hast einen Tisch im schicksten Restaurant der Stadt reserviert, die sauberste Unterwäsche angezogen, die im Schrank lag, und dein Date sieht unglaublich gut aus. Zum Tisch hast du es noch locker geschafft. Doch selbst ein perfektes Rendezvous läuft schnell aus dem Ruder, wenn das Physikmodell von Table Manners ins Spiel kommt: Ehe du dich versiehst, musst du den dritten Brand am Tisch mit einem halbvollen Glas Grauburgunder löschen.Von einfachen Restaurants über Sushi-Läden bis hin zu Ice Bars und sogar einem Flugzeug musst du dich an jedem Schauplatz aufs Neue mit der Gameplay-Mechanik beschäftigen und Herausforderungen meistern, um dein Date zu beeindrucken. Je häufiger dir das gelingt, desto geschickter werden deine Dating-Skills, und du schaltest coole Preise frei."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer