Coffee Talk: Adventure rund um das Zuhören erscheint am 29. Januar für PC, Switch und PS4

Im folgenden Video stellen die Entwickler von Toge Productions ihr Adventure Coffee Talk vor, das am 29. Januar für PC, PS4 und Switch erscheinen wird. Die Entwickler selbst beschreiben Coffee Talk als "emotionalen Talking Simulator", in dem man seinen Gästen Kaffee zubereitet und einfach nur ihren Problemen lauscht. Dabei soll das Spiel zum Entspannen aber auch Nachdenken anregen. Erinnerungen an Spiele wie The Red Strings Club VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action oder Neo Cab werden wach. Optisch wurde Coffee Talk von 90er-Anime inspiriert und musikalisch werden die gespräche von Lofi-Hip und Jazz untermalt. In einer alternativen Version von Seattle leben Elfen, Orks, Meerjungfrauen und viele andere Wesen mit den Menschen zusammen.