Ghosts'n DJs: Satirische Ghosts'n-Goblins-Hommage featuring deadmau5 ist startklar

Aktualisierung vom 7. Februar 2020, 08:56 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 21. Januar 2020, 09:05 Uhr:

Inzwischen haben die spanischen Entwickler ihre Musik-Satire Ghosts'n DJs auf Steam veröffentlicht. Der Download des von Ghosts'n Goblins inspirierten 2D-Plattformers ist kostenlos. Wer trotzdem etwas spenden will, soll eine der hier aufgeführten Wohltätigkeitsorganisationen für kranke und bedürftige Kinder unterstützen. Dr. Kucho! Games werden ihren von Ghosts'n Goblins inspirierten 2D-Plattformer Ghosts'n DJs am 6. Februar 2020 für PC ( Steam ) veröffentlichen - und das kostenlos. Für den Soundtrack des 2015 zunächst verworfenen, dann jedoch wiederbelebten Projekts konnte man sogar Star-DJ deadmau5 gewinnen, dessen Tracks "Polaris", "4Ware" and "GG" im Spiel zu hören sein werden.Dabei wird die Welt von Ghosts'n DJs von falschen Künstlern und DJs beherrscht, hinter denen Geister-Produzenten wie Devil Goata, Paul Douchebag, Paris Sheraton, Steve Karaoki und Pete Bullshit stehen, welche die Liebe zur Musik mit immer gleich produzierten Songs zerstören wollen. Doch DJ-Veteran Dr. Kucho stellt sich ihnen in klassischer Run'n'Gun-Manier entgegen.Letztes aktuelles Video: Trailer