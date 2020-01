Aeolis Tournament: Party-Action für PC und Switch auf Kickstarter

Screenshot - Aeolis Tournament (PC) Screenshot - Aeolis Tournament (PC) Screenshot - Aeolis Tournament (PC) Screenshot - Aeolis Tournament (PC) Screenshot - Aeolis Tournament (PC) Screenshot - Aeolis Tournament (PC) Screenshot - Aeolis Tournament (PC) Screenshot - Aeolis Tournament (PC) Screenshot - Aeolis Tournament (PC)

Die kanadischen Entwickler von Beyond Fun Studio haben eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung ihrer Party-Action Aeolis Tournament gestartet, die im Frühjahr 2020 für PC ( Steam ) und Nintendo Switch erscheinen soll. Spätere Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One seien ebenfalls möglich. Aktuell haben 165 Unterstützer 5.613 Euro zugesagt. Als Zielbetrag der am 13. Februar endenden Kampagne wurden 13.800 Euro veranschlagt.Spielbeschreibung des Herstellers: "Aeolis Tournament ist ein actionreiches 3D-Partyspiel, bei dem bis zu 8 Spieler in verschiedenen Spielmodi mit simpler Ein-Knopf-Mechanik gegeneinander antreten. Charaktere nutzen eine Luftkanone, um mit der Kraft des Windes ihre Umgebung zu beeinflussen. Das Spiel zeichnet sich durch physikbasiertes Gameplay, einen Turniermodus und einen lokalen sowie Online-Mehrspielermodus aus."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer