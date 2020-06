Aeolis Tournament: Party-Action für bis zu acht Spieler startet Mitte Juli auf PC und Switch

Fortschritt und Personalisierung: Durch das Erzielen von Spielerfolgen erhalten Spieler Währung, um damit Spielinhalte freizuschalten. Charakter-Skins, Anpassungseinstellungen, ein zusätzlicher Spielmodus, Accessoires für Charaktere und mehr!

Am 16. Juli 2020 werden die kanadischen Entwickler von Beyond Fun Studio ihre von Fuzion Frenzy inspirierte und im Februar erfolgreich per Kickstarter finanzierte Party-Action Aeolis Tournament für PC und Nintendo Switch veröffentlichen. Der Preis wird 12,49 Euro betragen, wobei in der ersten Verkaufswoche ein Launch-Rabatt von 15 Prozent gewährt werden soll. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen sowie eine kostenlose Demo herunterladen. Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sind ebenfalls geplant, aber noch ohne Termin.In der Spielbeschreibung heißt es: "Aeolis Tournament ist ein actionreiches 3D-Partyspiel, bei dem bis zu 8 Spieler in verschiedenen Spielmodi mit simpler Ein-Knopf-Mechanik gegeneinander antreten. Charaktere nutzen eine Luftkanone, um mit der Kraft des Windes ihre Umgebung zu beeinflussen. Das Spiel zeichnet sich durch physikbasiertes Gameplay, einen Turniermodus und einen lokalen sowie Online-Mehrspielermodus aus.Das Spiel basiert auf einer simplen Ein-Knopf-Mechanik. Charaktere können mit einer Luftkanone Luft einsaugen und diese in Form eines Windstoßes freisetzen. Dies bietet verschiedene Möglichkeiten: Man kann Gegner stoßen, Dinge greifen, Gegenstände aufnehmen und als Geschosse verwenden, sich mit einem Stoß auf rutschigen Oberflächen bewegen usw.Aeolis Tournament wurde als gemeinschaftliches, wettkampforientiertes Spielerlebnis konzipiert und bietet somit Spaß für alle Spieler. Allerdings kommt es auch auf Können an. Die Spiele sind so unterschiedlich und tiefgehend, dass sich die benötigten Fähigkeiten und Strategien stark unterscheiden, obwohl jeder Modus auf derselben Mechanik basiert. In Team-Spielmodi wird sogar Kooperation verlangt! Der Schwierigkeitsgrad ist so ausgelegt, dass das Spiel für Familien mit jungen Kindern, die nur etwas Spaß haben wollen, genauso interessant ist wie für erfahrene Gamer, die sich gegenseitig herausfordern wollen.Im Mittelpunkt des Spiels steht der Turniermodus. Hier treten Spieler in einer Reihe von Spielen gegeneinander an und sammeln nach jeder Runde Rangpunkte. Wer am Ende der festgelegten Anzahl an Spielen die meisten Punkte hat, gewinnt das Turnier. Und das Recht anzugeben. Selbst bei kooperativen Spielen ist der Anreiz groß, MVP des Teams zu werden und so mehr Punkte zu sammeln... Es gibt also auch hier Wettbewerb!"Als weitere Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer