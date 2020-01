Captain Tsubasa - Rise of New Champions: Soll frischen Wind ins Fußball-Genre bringen

Bandai Namco Entertainment Europe hat ankündigt, dass mit Captain Tsubasa - Rise of New Champions ein Spiel basierend auf dem Manga bzw. Anime für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen wird. Der für 2020 geplante Titel soll mit viel Action und wilden Torschüssen, welche die Marke berühmt gemacht haben, neuen Wind in das Fußball-Genre bringen.Ob die im Spiel enthaltenen Bolzplätze wie im Vorbild die Erdkrümmung berücksichtigen, ist nicht bekannt. Im Trailer sieht man zumindest nur ein ebenes Stadion. "Das Spiel bietet mit seiner Anime-Grafik, dem zugänglichen Gameplay und den verschiedenen Game-Modi einiges, um Fußball-Fans auf und neben dem Platz bei Laune zu halten", erläutert die Pressemitteilung. Auf der offiziellen Webiste werden die Figuren etwas näher beschrieben, die im Sportspiel im Mittelpunkt stehen: