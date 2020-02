Captain Tsubasa - Rise of New Champions: Gedanken und Motivationen der Spieler im erweiterten Story-Trailer

Dass sich die Spieler in Captain Tsubasa - Rise of New Champions auf dem Platz eine Menge Gedanken machen, ist angesichts der Animé-Vorlage klar. Wie das im Spiel umgesetzt wird, verdeutlicht der erweiterte Story-Trailer:







Der für 2020 geplante Titel soll mit viel Action und wilden Torschüssen, welche die Marke berühmt gemacht haben, neuen Wind in das Fußball-Genre bringen. Es basiert auf dem Manga bzw. Anime und wird für PC (Steam), PlayStation 4 und Switch erscheinen.



Der für 2020 geplante Titel soll mit viel Action und wilden Torschüssen, welche die Marke berühmt gemacht haben, neuen Wind in das Fußball-Genre bringen. Es basiert auf dem Manga bzw. Anime und wird für PC (Steam), PlayStation 4 und Switch erscheinen.

"Der Story-Modus in CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS lässt SpielerInnen die Geschichte von Tsubasa Ozora, die Tsubasa Episode, erleben. Neben dem gesamten National Middle School Turnier beinhaltet der Story-Modus auch noch weitere spannende Spiele und Original-Teile der Geschichte. Es werden nicht nur die Tachiban-Zwillinge, Hikaru Matsuyama und Kojiro Hyuga als Rivalen von Tsubasa erscheinen, sondern auch viele weitere Charaktere werden ihre besten Moves auf dem Spielfeld zeigen. Abhängig vom Spielstand und Spielverlauf erscheinen unterschiedliche Cutscenes, die entweder die Geschichte nacherzählen oder völlig neue Überraschungen bereithalten."