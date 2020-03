Captain Tsubasa - Rise of New Champions: Episode New Hero: Eigener Charakter auf dem Weg in die Heldenliga

In Captain Tsubasa - Rise of New Champions wird es einen Spielmodus geben, in dem man einen eigenen Charakter (im Anime-Stil) erstellen kann. Nach der Erstellung kann man einer von drei Mittelschulen (Furano-Mittelschule in Hokkaido, Toho Academy in Tokio und Musashi-Mittelschule) beitreten. Ziel in diesem Modus ist es, Tsubasa Ozoras Team von der Nankatsu-Mittelschule zu schlagen und der neuen Heldenliga beizutreten. Der "Episode New Hero" (Avatarmodus) ist getrennt vom Story-Modus.Die neue Heldenliga​ wird von Bandai Namco Entertainment Europe so beschrieben: "Nach dem nationalen Fußballturnier stehen die Spieler davor, ihre Schulteams zu verlassen, denn plötzlich ist von einem unerwarteten Turnier die Rede - die neue Heldenliga: Bei diesem Wettkampf sollen die besten Spieler ausgewählt werden, um Japans All-Star-Team zusammenzustellen, da das International Junior Youth Tournament abgesagt wurde. Macht euch bereit für dramatische Geschichten, die alle unterschiedliche Enden parat halten - je nachdem, welche Schule ihr wählt. Baut Freundschaften zu euren Lieblingsspielern auf und erhöht euren "Freundschaftsrang"! Ist die Freundschaft zu einem Charakter auf ein bestimmtes Level gestiegen, erhaltet ihr möglicherweise die einzigartige Fähigkeit und den Spezial-Move des Charakters. Baut ihr enge Freundschaften zu euren Teammitgliedern auf, kann dies das Blatt zu euren Gunsten drehen und euch helfen, eure Rivalen zu schlagen!"Letztes aktuelles Video: Episode New Hero TrailerDer für 2020 geplante soll mit viel Action und wilden Torschüssen, welche die Marke berühmt gemacht haben, neuen Wind in das Fußball-Genre bringen. Es basiert auf dem Manga bzw. Anime und wird für PC (Steam), PlayStation 4 und Switch erscheinen.