Captain Tsubasa: Rise of New Champions: Die deutsche Junioren-Fußball-Mannschaft zeigt sich

In Captain Tsubasa: Rise of New Champions gibt es auch eine deutsche Junioren-Fußball-Mannschaft. Publisher Bandai Namco Entertainment Europe stellt die Mannschaftsmitglieder im folgenden Trailer kurz vor. Die deutsche Mannschaft, die von Karl Heinz Schneider auf dem Platz angeführt wird, soll sowohl in der Offensive als auch in der Defensive gut sein. Die weiteren Teammitglieder sind Hermann Kaltz, Franz Schester, Manfred Margus, Deuter Muller (Torwart) und Cornelius Heine.Der für 2020 geplante Titel soll mit viel Action und wilden Torschüssen, welche die Marke berühmt gemacht haben, neuen Wind in das Fußball-Genre bringen. Es basiert auf dem Manga bzw. Anime und wird für PC (Steam), PlayStation 4 und Switch erscheinen.Letztes aktuelles Video: German Junior Youth Trailer