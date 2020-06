Captain Tsubasa: Rise of New Champions: Ausführliches Spielszenen-Video zeigt Story-Modi und Arcade-Fußball

Bandai Namco Entertainment hat einen ausführlichen Spielszenen-Trailer zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions veröffentlicht, der die beiden Story-Modi und das Arcade-lastige Fußballgeschehen näher vorstellt. In dem Story-Modus "Episode: Tsubasa" geht es um die Geschichte von Tsubasa und den Versuch, das "National Middle School Turnier" zu gewinnen. In "Episode: New Hero" erstellt man sich einen eigenen Avatar, der dann einer der drei folgenden Mannschaften beitreten kann: Furano-Mittelschule, Musashi-Mittelschule oder Toho-Akademie. Vom "National Middle School Turnier" bis zur Jugend-Weltmeisterschaft darf man in diesem Story-Modus spezielle Herausforderungen meistern, den Avatar verbessern und gegen "die besten Spieler der Welt" antreten.Ein Mehrspieler-Modus ist ebenfalls enthalten, in dem bis zu vier Spieler in unterschiedlichen Online- und Offline-Modi spielen können. Weitere Informationen zum Multiplayer sollen demnächst folgen. Captain Tsubasa: Rise of New Champions erscheint am 28. August für PC (Steam), PlayStation 4 und Switch. Außerdem ist ein Season Pass bzw. ein Charakter Pass angekündigt worden, der insgesamt neun DLC-Spieler und ein neues Champions-Spielkleidungsset umfasst.Letztes aktuelles Video: Extended Story Trailer