Captain Tsubasa: Rise of New Champions: Die Online-Modi im Überblick

In der Story-Episode "New Hero" von Captain Tsubasa: Rise of New Champions können die Spieler ihren eigenen Avatar erstellen, den sie nach dem Story-Ende exportieren und "ihrem Dreamteam" hinzufügen können. Mit diesem Dreamteam tritt man dann weltweit gegen andere Teams im Online-Modus "Division Matches" an - inkl. Rangliste basierend auf gewonnenen Matches. Abseits des Division-Match-Modus kann man auch in traditionellen 1-vs-1 bzw. 2-vs-2 Online-Modi mit selbst zusammengestellten oder den Originalteams spielen.Captain Tsubasa: Rise of New Champions erscheint am 28. August 2020 für PC, PlayStation 4 und Switch.Letztes aktuelles Video: Online Modes Trailer