Captain Tsubasa: Rise of New Champions: DLC-Kicker und Update im Anmarsch

Ab dem 3. Dezember sind drei neue Kicker für den Anime-Fußball Captain Tsubasa: Rise of New Champions ( ab 39,99€ bei kaufen ) erhältlich - und das wahlweise im Rahmen des Character Pass oder in einzelnen Packs. Bei den Neuzugängen handelt es sich um Stefan Levin, Singprasert Bunnaak und Ricardo Espadas, die allesamt über individuelle Fähigkeiten verfügen sollen.Bereits am 2. Dezember erscheint das Update 1.10, das vor allem in den Modi Versus und Versus Online das Balancing und die generelle Qualität verbessern soll. Darüber hinaus beinhaltet es eine weitere Episode für den Story-Modus, die Route für die Otomo-Mittelschule und einen neuen Assist-Modus.Einen ersten Einblick zu den DLC-Kickern und dem Update bekommt man im Trailer:Letztes aktuelles Video: DLC Update Trailer