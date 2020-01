Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxiboost On: Umsetzung des Arcade-Automaten erscheint 2020 für PS4

Screenshot - Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost On (PS4) Screenshot - Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost On (PS4) Screenshot - Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost On (PS4) Screenshot - Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost On (PS4) Screenshot - Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost On (PS4) Screenshot - Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost On (PS4) Screenshot - Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost On (PS4) Screenshot - Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost On (PS4)

Bandai Namco Entertainment hat eine Umsetzung des Arcade-Automaten Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxiboost On für die PS4 angekündigt, die noch in diesem Jahr erscheinen soll. Ursprünglich erschien der Titel im Jahr 2010 exklusiv in Japan und wurde für die Spielhalle produziert.Neben dem Vier-Spieler-Koop-Modus beinhaltet das Spiel PvP-Kämpfe und 183 Mobile Suits aus 36 verschiedenen Versionen. Damit soll es problemlos möglich seinen, die Mech-Action auf den bevorzugten Spielstil anzupassen.Erste Spielszenen von Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxiboost On hält der Ankündigungstrailer bereit.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer