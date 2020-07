Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxiboost On: Die Mech-Kämpfe haben begonnen

Player Match [4-18 Spieler]: Der Gastgeber kann zwischen 'Team Shuffle'-Modus, in dem SpielerInnen zwanglos spielen, und 'Team Free'-Modus, der es SpielerInnen erlaubt sich in Teams aufzuteilen und gegeneinander anzutreten, wählen.

Casual Match [4 Spieler]: Für alle, die nur ungezwungen spielen wollen, unabhängig vom Rang.

Branch Battle [Offline Singleplayer -Modus]: Singleplayer-Modus, in dem Missionen im Kampf gegen eine KI erfüllt werden müssen."

Am 30. Juli 2020 hat Bandai Namco Entertainment die aus der Spielhalle stammende Mech-Kampfaction Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxiboost On für PlayStation 4 veröffentlicht . Der Download via PlayStation Store kostet 59,99 Euro. Dazu heißt es vom Hersteller: "SpielerInnen können die Kontrolle über 185 Einheiten aus dem Gundam-Universum übernehmen, inklusive den exklusiven Montero und Zaku Amazing. Kämpfe sind sowohl offline, als auch online gegen bis zu 18 andere SpielerInnen aus der ganzen Welt, möglich. Folgende Modi sind verfügbar:Im hauseigenen Online-Store ist außerdem ein exklusiv designter und knapp 200 Euro teurer Arcade Stick von Hori zum Spiel erhältlich.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer