Dawn of Fear: Klassischer Survival-Horror demnächst auf PlayStation 4

Mit Dawn of Fear hat Sony ein Spiel angekündigt, in dem Entwickler Brok3nsite klassischen Survival-Horror inszeniert, der an Klassiker wie Resident Evil oder Silent Hill erinnert. Die nachfolgenden Spielszenen im ersten Trailer vermitteln einen Eindruck davon, wie das aussieht: Man untersucht übernatürliche Ereignisse, kämpft gegen Zombies sowie andere Kreaturen und löst Rätsel, während man außerdem mit dem begrenzten Platz im Inventar haushalten muss.Hauptfigur des Gruseltrips ist Alex, der in den 90er Jahren sein eigenes von schrecklichen Kreaturen heimgesuchtes Haus von den Eindringlingen zu befreien versucht. Das Geschehen beobachtet man wie einst üblich aus festen Kameraperspektiven.Entstanden ist Dawn of Fear im Rahmen von PlayStation Talents : eine spanische Initiative, die weltweit jungen Teams beim Entwickeln und Veröffentlichen ihrer Ideen unter die Arme greift. Sie erhalten Entwickler-Hardware sowie Räume, in denen sie ein Jahr lang arbeiten können.Veröffentlicht wird Dawn of Fear am 3. Februar auf PlayStation 4.Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer