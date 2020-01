Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure: Fantasy-Abenteuer dringt in den Early Access vor

Screenshot - Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure (PC) Screenshot - Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure (PC) Screenshot - Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure (PC) Screenshot - Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure (PC) Screenshot - Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure (PC) Screenshot - Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure (PC) Screenshot - Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure (PC) Screenshot - Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure (PC) Screenshot - Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure (PC) Screenshot - Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure (PC)

Am 21. Januar 2020 ist das interaktive Fantasy-Abenteuer Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure von Branching Narrative in den Early Access für PC gestartet, wo es in ein bis zwei Monaten den letzten Feinschliff erhalten soll. Der Download via Steam kostet aktuell 8,99 Euro. Zum offiziellen Start soll der Preis allerdings angehoben werden.Der Titel basiert auf Ian Livingstones gleichnamigem Fighting-Fantasy-Spielbuch aus dem Jahr 1984. Als Erzähler konnte der britische Schauspieler Eddie Marsan (u. a. Ray Donovan, The Gentlemen, Deadpool 2) gewonnen werden. Umsetzungen für iOS und Android befinden sich ebenfalls in Entwicklung.Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer