The Peephole's Chronicles: Weird John: Kostenloser Auftakt des bizarren Psycho-Adventures veröffentlicht

Screenshot - The Peephole's Chronicles (PC) Screenshot - The Peephole's Chronicles (PC) Screenshot - The Peephole's Chronicles (PC)

Die italienischen Entwickler von Black Corporation haben am 18. Januar 2020 mit "Weird John" die erste Episode ihres surrealen Point-&-Click-Adventures The Peephole's Chronicles für PC veröffentlicht. Der Einstieg in den psychologischen Horrortrip, in dem sich ein unter Paranoia (Verfolgungswahn) leidender Mann in seiner Wohnung verschanzt und bis Weihnachten zu überleben versucht, kann kostenlos via itch.io und IndieExpo heruntergeladen werden.Insgesamt sind sechs Episoden des paranoiden Türspion-Abenteuers geplant, das von den Machern als invertiertes Escape Room bezeichnet wird und Ende des Jahres auch in komplettierter Form auf Steam erscheinen soll. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Weird John Teaser