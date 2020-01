Super Chicken Catchers: Party-Action flattert aus dem Early Access

Screenshot - Super Chicken Catchers (PC) Screenshot - Super Chicken Catchers (PC) Screenshot - Super Chicken Catchers (PC) Screenshot - Super Chicken Catchers (PC) Screenshot - Super Chicken Catchers (PC) Screenshot - Super Chicken Catchers (PC) Screenshot - Super Chicken Catchers (PC) Screenshot - Super Chicken Catchers (PC) Screenshot - Super Chicken Catchers (PC)

Die französischen Entwickler von White Smoke Games werden ihre Party-Action Super Chicken Catchers am 18. Februar 2020 für PC veröffentlichen und den Early Access auf Steam damit offiziell beenden. Der aktuelle Preis von 14,99 Euro soll zum Start angehoben werden. Zuvor soll am 2. Februar aber erst noch ein letztes Early-Access-Turnier stattfinden In Super Chicken Catchers stehen sich zwei Teams mit je zwei Spielern gegenüber, die als Jockey und Reittier zusammenarbeiten müssen, um in sportlichen Arena-Wettkämpfen den Sieg zu erringen. Ist man im Besitz des quasi als Spielball fungierenden Huhns, sind die Aktionsmöglichkeiten jedoch limitiert. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer