Bartlow's Dread Machine: Arcade-Shooter mit außergewöhnlicher Optik angekündigt

Im Rahmen der New York Game Awards 2020 hat BeepGames den ungewöhnlichen Arcade-Shooter Bartlow's Dread Machine angekündigt. Im Mittelpunkt steht die virtuelle Nachbildung eines fiktiven Spielautomaten, der im Jahr 1907 angeblich von dem Erfinder Arthur Harrington Bartlow gebaut wurde und damit das erste echte Videospiel der Geschichte markieren würde.Entsprechend setzt das Studios nicht nur stilistisch auf eine Vintage-Optik, sondern rückt im Spiel auch die primitive Mechanik der "Wundermaschine" in den Vordergrund, bei der sich die Figuren auf Schienen bewegen und die Hintergründe an ein altes Puppentheater erinnern.Im Kern steckt ein Twinstick-Shooter, den man entweder alleine oder zu zweit im Couch-Koop spielen kann. Dabei hat man die Wahl zwischen acht Agenten aus dem Secret Service, die sich spielerisch voneinander unterschieden sollen. Ihr Auftrag: Sie müssen US-Präsident Teddy Roosevelt aus den Händen von Kidnappern befreien, bei denen es sich laut Pressemitteilung um Anarcho-Satanisten handelt.Bartlow's Dread Machine soll im Sommer für Xbox One und PC erscheinen - und das sowohl bei Steam als auch im Microsoft Store.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer