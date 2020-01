Thief's Roulette: Kickstarter-Projekt im Stil von Danganronpa hat einen Publisher gefunden

We're incredibly thrilled to announce that we'll be publishing @hiromu656's Thief's Roulette, and helping bring it to all platforms, including PC, Switch, Vita, and PS4 (among others)! Keep an eye out for a shiny new demo for PC, coming very soon! pic.twitter.com/TdpqhvfTBr



— Top Hat Studios, Inc (@TopHatStudiosEN) January 23, 2020

Das erfolgreiche Kickstarter-Projekt Thief's Roulette hat einen Publisher gefunden: Wie Gematsu meldet, wird Top Hat Studios den Vertrieb des Spiels von Hiromu656 übernehmen, der sich nach eigenen Angaben für den Thriller im Stil einer Visual Novel von Danganronpa und der Reihe Zero Escape inspirieren ließ.Waren ursprünglich nur Fassungen für PC und Switch geplant, kann man durch den Publisher-Deal jetzt weitere Plattformen versorgen, darunter PlayStation 4 und PlayStation Vita. Auf dem PC will man eine Demo veröffentlichen, die "schon bald" erscheinen soll. Der Release ist für das kommende Frühjahr vorgesehen.Thief's Roulette legt seinen Fokus zum einen auf die Geschichte, die man mit eigenen Entscheidungen beeinflussen kann. Versprochen wird eine Reise durch Betrug, Täuschung und Vertrauen mit mehreren möglichen Enden. Darin eingebettet werden Rätsel, die man aus der Egoperspektive lösen muss.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer