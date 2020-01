Hotel Afterlife: Room Service mit Peitsche: für Fans von Two Point Hospital und Freunde schwarzen Humors

Das polnische Studio Alrauna arbeitet derzeit an Hotel Afterlife , das Ende des Jahres erscheinen und sowohl Fans von Dungeon Keeper und Two Point Hospital als auch Freunde schwarzen Humors ansprechen soll. Das hat Publisher Gaming Factory angekündigt und den nachfolgenden Trailer veröffentlicht.Vielleicht sollte man "Hotel" dabei nicht allzu wörtlich nehmen, denn als Manager der im Leben nach dem Tod verorteten Unterkunft ist es Aufgabe der Spieler, die Besucher nicht zu verwöhnen, sondern Sündiger standesgemäß zu behandeln. Dafür errichten sie ihr Hotel von Grund auf, bestücken es mit benötigten Attraktionen sowie Foltergeräten und kümmern sich um die Belange der Belegschaft - sowohl in einer Kampagne um die neun Kreise der Hölle als auch im freien Spiel.Erscheinen soll Hotel Afterlife bis Ende 2020 auf Steam sowie zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt für Switch und andere Konsolen.Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer