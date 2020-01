Here Be Dragons: Hat Columbus Amerika alleine entdeckt?

Na, klar: Columbus hat Amerika entdeckt - indem er mit drei Schiffchen über einen gewaltigen Ozean voller Kraken, Geisterschiffe, Meerjungfrauen und anderer Kreaturen gesegelt ist... Hat er natürlich nicht! Vielmehr gab es eine Armada Wagemutiger, die dem Entdecker erst den Weg ebneten. Sie waren es, die den Gefahren tatsächlich ins Auge geblickt haben. So erzählt es jedenfalls Red Zero Games in Here Be Dragons , das am 30. Januar den Early Access auf Steam verlässt und zu einem späteren Zeitpunkt auch für Nintendo Switch erscheinen soll.Seit August letzten Jahres ist dort verfügbar und erlaubt rundentaktische Gefechte gegen die Monster der See. Der Einsatz der richtigen Aktionen sowie Würfelglück entscheiden dabei über Sieg oder Niederlage und wie das aussehen kann, zeigen die nachfolgenden Spielszenen. Abgesehen davon schlägt man sich mit problematischen Anweisungen bürokratischer Landratten herum und verstärkt die eigene Mannschaft mit den individuellen Fähigkeiten neuer Crew-Mitglieder.Letztes aktuelles Video: Spielszenen