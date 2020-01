Zero Six: Teilnehmer für Alpha-Test des taktischen Shooters gesucht

Erste Screenshots Erste Screenshots Erste Screenshots Erste Screenshots

Für seinen taktischen Shooter Zero Six sucht das in Hamburg arbeitende Entwickler-Team interessierte Spieler, die das Spiel in einer Alpha-Phase auf Herz und Nieren testen wollen: Auf der offiziellen Webseite kann man sich für den für dieses Jahr geplanten Test registrieren.Zero Six ist ein mit Unreal Engine 4 entwickelter Third-Person-Shooter, der die düstere Geschichte einer Spezialeinheit erzählt und auch teambasierte Multiplayer-Gefechte ermöglicht. Wechselnde Tageszeiten soll es dabei ebenso geben wie zerstörbare Umgebungen. Weitere Informationen gibt es derzeit noch nicht, da sich die Entwicklung noch in einem sehr frühen Stadium befindet.