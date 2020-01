DEEEER Simulator: Rabiate Hirsche mischen den Early Access auf

Screenshot - DEEEER Simulator (PC) Screenshot - DEEEER Simulator (PC) Screenshot - DEEEER Simulator (PC) Screenshot - DEEEER Simulator (PC) Screenshot - DEEEER Simulator (PC) Screenshot - DEEEER Simulator (PC) Screenshot - DEEEER Simulator (PC) Screenshot - DEEEER Simulator (PC) Screenshot - DEEEER Simulator (PC) Screenshot - DEEEER Simulator (PC) Screenshot - DEEEER Simulator (PC) Screenshot - DEEEER Simulator (PC) Screenshot - DEEEER Simulator (PC) Screenshot - DEEEER Simulator (PC)

Am 21. Januar 2020 ist der letztes Jahr erfolgreich via Kickstarter finanzierte DEEEER Simulator von Naspapa Games und Playism in den Early Access für PC gestartet. Auf Steam werden aktuell 10,79 Euro für den Download der skurrilen Simulation fällig. Der Preis soll im Lauf der Entwicklung angehoben werden. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant.Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 86 Prozent von 141 Reviews positiv). In dem an den Goat Simulator erinnerden Titel schlüpft man in die Rolle eines Hirschs, mit dem man sich frei durch eine Stadt bewegen kann, die sich auf Wunsch aber auch komplett zerstören lässt. Außerdem wird das Brot aus I am Bread einen Gastauftritt haben. Hier eine Kostprobe: