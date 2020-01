looK INside: Episodisches Erzählabenteuer erhält englische Vertonung

Screenshot - looK INside (PC) Screenshot - looK INside (PC) Screenshot - looK INside (PC) Screenshot - looK INside (PC) Screenshot - looK INside (PC)

Der französische Entwickler Unexpected hat seinem episodisches Erzählabenteuer LooK INside am 28. Januar 2020 eine englische Vertonung spendiert . Englische Bildschirmtexte gab es hinhgegen schon zum offiziellen Stapellauf am 22. Januar. Auf Steam werden aktuell 6,99 Euro für den Download des mehrteiligen Adventures fällig, in dem man eine französische Familie über einen längeren Zeitraum begleitet.Im ersten Kapitel schlüpft man in die Rolle von Nesthäkchen Manon, die über ein auf dem Dachboden gefundenes Buch mehr über die Vergangenheit ihrer Familie erfährt als sie selbst noch nicht auf der Welt war. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 99 Prozent von 118 Reviews positiv).Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer franzoesisch