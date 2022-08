Alone in the Dark: Remake des Survival-Horrors von 1992 geleakt

Shop-Eintrag bereits gelöscht – Insider bestätigen Neuauflage





Seems a website posted a bit early the thing I was teasing a few days ago, indeed Alone in the Dark 1 is being remade in the style of RE:2. Be announced properly later today. Southern Gothic Horror w/Lovecraft. Story by the guy who wrote SOMA & Amnesia: The Dark Descent. pic.twitter.com/IqpWK6JwkN



— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 12, 2022

Und auch zur Story gibt es ein paar erste Informationen. So spielt der Titel beispielsweise im tiefen Süden der Vereinigten Staaten im Jahre 1920, in dem Emily Hartwoods Onkel spurlos verschwindet. In Begleitung des Privatdetektivs Edward Carnby macht sich Emily auf die Suche nach ihrem verschollenen Familienmitglied, die sie in das Herrenhaus, welches zugleich als Nervenheilanstalt fungiert, führt.Hier sollen wir "seltsamen Bewohnern, alptraumhaften Reichen und gefährlichen Monstern begegnen und eine böse Verschwörung aufdecken". Auch der restliche Teil der Beschreibung des Alone in the Dark-Remakes liest sich schrecklich spannend: "An der Schnittstelle von Realität, Mysterium und Wahnsinn droht das Abenteuer, das dich erwartet, deine Gewissheiten zu untergraben. Wem wirst du vertrauen, was wirst du glauben und was wirst du als nächstes tun?", heißt es in dieser weiter.Zwar fehlt vom Shop-Eintrag des Alone in the Dark-Remakes bei Smartoys jede Spur, doch ein bekannter Insider ließ es sich nicht nehmen, die Existenz der Neuauflage noch einmal zu bestätigen. Über Twitter teilte AestheticGamer mit, dass THQ Nordic den Titel noch heute in einem digitalen Showcase höchstwahrscheinlich ankündigen wird.Alone in the Dark, das zuerst von Infogrames und später dann von Atari entwickelt wurde, gilt bis heute als Wegbereiter für Spiele wie Capcoms Genre-Liebling Resident Evil . Doch auch modernere Titel a la SOMA (dessen Autor auch die Geschichte des Alone in the Dark-Remakes schreiben soll) oder Dying Light sind von der Survival-Horror-Serie aus den 90ern inspiriert. In unserem spannenden Special widmen wir uns der Alone in the Dark-Reihe noch einmal besonders ausführlich