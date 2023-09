Alone in the Dark: Wegen vieler Blockbuster im Oktober wird der Release auf 2024 verschoben

Alone in the Dark: Wegen zu großer Konkurrenz kommt der Reboot erst 2024





Horror games thrive on the eerie embrace of solitude, something that is impossible to achieve in a gaming month as busy as October.



To ensure a breathtaking experience for everyone, we have made the decision to move the release of #AloneInTheDark to January 16, 2024. pic.twitter.com/W5EgV4aTZc



— Alone in the Dark (@AITDGame) September 5, 2023

Der beliebte Survival-Horror-Klassiker, der seit 1992 Spieler in seinen Bann zieht, sollte eigentlich imsein Comeback feiern. Nun hat Publisherbekanntgegeben, dass das Reboot des Spiels auf das kommende Jahr verschoben wird.Diese Entscheidung wurde getroffen, um dem Titel mehr Raum zu geben und nicht mit anderenim kommenden Monat mithalten zu müssen. Ein besonderer Konkurrent dürftesein, das ebenfalls im Horror-Genre angesiedelt ist und im Oktober auf den Markt kommt.Der Oktober ist traditionell ein, doch in diesem Jahr ist die Konkurrenz besonders groß. THQ Nordic verweist explizit auf kommende Veröffentlichungen wieund, mit denen man sich nicht direkt messen wolle. Ziel sei es, "wirklich allein im Dunkeln zu bleiben", wie der Publisher unter einem Tweet betont.In einer Pressemitteilung erklärte der Publisher, dass die Entscheidung, Alone in the Dark auf denzu verschieben, auch die Möglichkeit biete, das Spiel weiter zu verfeinern. Außerdem freuen sich die Entwickler selbst auf die vielen anderen großartigen Spiele, die im Oktober erscheinen werden. Auf Twitter schreiben sie den folgenden Beitrag zum späteren Release des Titels:Neben den bereits erwähnten Titeln gibt es im Oktober noch viele weitere hochkarätige Veröffentlichungen, die Alone in the Dark in den Schatten stellen könnten. Releases wieundsind nur einige Beispiele für den vollen Kalender des Monats. In unserererfahrt ihr zudem mehr über ein weiteres Spiel, das im Oktober erscheint.