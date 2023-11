Alone in the Dark: Entwickler zeigt neuen Trailer zum kommenden Horror-Game

Alone in the Dark: Neuer Trailer zeigt sieben Minuten Gameplay

Ab Anfang 2024 will ein neues Horror-Game Gruselfans begeistern –ist ein atmosphärisches Third-Person-Spiel, das euch eine unheimliche Stadt erkunden lässt. Es handelt sich um dievon 1992.Entwickler Pieces Interactive zeigt zusammen mit Publisher THQ Nordic einen neuen Trailer für den kommenden Titel, wobei sie den Fokus aufs Gameplay legen. Am 16. Januar 2024 soll das Spiel für PC, Playstation 5 und Xbox Series X | S erscheinen. Der Release war ursprünglich schon für diesen Herbst geplant, wurde aber verschoben. Erfahren, wie diefunktionieren, dürfen wir bereits jetzt. Das siebenminütige Video gewährt einen Blick auf die zu erkundende Stadt, Stealth-Mechaniken und Kämpfe. Im Gameplay-Trailer zu Alone in the Dark sehen wir die beiden Protagonisten, die die Spielwelt entdecken.soll ein großer und wichtiger Teil des Spiels sein, wie die Macher in einer offiziellen Ankündigung betonen. Die Entwickler haben zudem in verschiedenen spielerischen Aspekten Anpassungen vorgenommen, um dem Survival-Horror-Klassiker etwas moderner zu gestalten.Bereits im September zeigte der Entwickler einen Trailer, der unterstreicht, wie die Monster in Alone in the Dark aussehen, gegen die ihr antreten müsst. Hier kam auch der Designer zu Wort, der extra für das Aussehen der Monster zuständig ist.Die Story dreht sich um Emily Hartwood, die erfährt, dass ihr Onkel verschwunden ist. Gemeinsam mit Privatdetektiv Edward Carnby begibt sie sich auf die Suche nach ihm, die sie in einführt. Dort treffen sie merkwürdige Bewohner, sehen Portale zu anderen Welten und begegnen gruseligen Feinden.Wer die Zeit bis zum Release von Alone in the Dark überbrücken möchte, könnte in der Zeit den Genre-Kollegenspielen, der im Oktober erschien.findet ihr hier.