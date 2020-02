Gloomy Eyes: VR-Animationsfilm erscheint Mitte Februar; Oculus-Quest-Version verspätet

Aktualisierung vom 08. Februar 2020, 10:55 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 30. Januar 2020, 10:35 Uhr:

Die Entwickler von Gloomy Eyes melden, dass die Oculus-Quest-Version des VR-Kurzfilms nicht am 14. Februar 2020 erscheinen wird. Die Umsetzung soll später im Jahr 2020 folgen. Gloomy Eyes wird in seiner 6-DOF-Version (DOF: degrees of freedom; Freiheitsgrade) für HTC Vive und Oculus Rift am 14. Februar 2020 veröffentlicht. Eine 360-Grad-Version wird auch auf dem YouTube-Kanal von ARTE verfügbar sein - sowie auf arte.tv/gloomyeyes ARTE und AtlasV werden den als 360-Grad-Erfahrung konzipierten VR-Kurzfilm Gloomy Eyes am 14. Februar 2020 für HTC Vive, Oculus Rift und Oculus Quest veröffentlichen. Die poetische Liebesgeschichte zwischen einem Zombiejungen und einem Menschenmädchen in einer Stadt ohne Sonnenlicht wird von Max Riemelt (deutsche Fassung), Colin Farrell (englische Fassung), Tahar Rahim (französische Fassung) bzw. Jorge Drexler (spanische Fassung) erzählt: "Als die Sonne der Menschheit müde wurde, verbarg sie sich und ging nie wieder auf. Diese Dunkelheit erweckte die Toten aus ihren Gräbern. Inmitten des Chaos verlieben sich ein Zombiejunge namens Gloomy und ein sterbliches Mädchen namens Nena ineinander. Selbst der mächtigste Mann der Stadt kann ihre Verbindung nicht zerstören. Gemeinsam können sie der ewigen Nacht vielleicht ein Ende bereiten."Weiter heißt es vom Hersteller: "Gloomy Eyes hat 2019 weltweit bereits bei verschiedensten Veranstaltungen zu Filmen und interaktiven Medien Preise gewinnen können, darunter in Sundance, bei South by Southwest, in Annecy und dem Newlmages Festival. Jetzt erscheint Gloomy Eyes in Kürze für Oculus Quest, HTC Vive und Oculus Rift. Diese poetische und magische 360-Grad-Erfahrung lehnt sich an Tim Burtons Nightmare Before Christmas an und stellt die Zuschauer in den Mittelpunkt des Geschehens. Die Argentinier Fernando Maldonado und Jorge Tereso haben mit Santiago Amigorena (Le Ghetto intérieur, Abschlussklasse: Wilde Jugend - 1975 und Der Wein und der Wind) das Drehbuch geschrieben und selbst als Autoren Regie geführt, produziert wurde das Programm von ARTE France, AtlasV, 3DAR, Ryot, HTC Vive Originals, Viveport, mit der Unterstützung von CNC, Unity, Sacem, Rhône-Alpes Cinéma und Procirep."Letztes aktuelles Video: Trailer