Monster Train: Der Monsterzug rollt aufs Xbox-Gleis

25 Paktränge (Schwierigkeitsstufen)

Mehr als 250 Karten

5 Monsterstämme mit eigenen, einzigartigen Spielstilen

Jeder Stamm besitzt 10 Level zum Freischalten neuer Karten für dein Deck.

Mehrfache Verbesserungen für die Champions deiner Stämme

Fordere deine Freunde dazu heraus, deine Höchstpunktzahl zu übertreffen.

Am heutigen 17. Dezember 2020 haben Good Shepherd Entertainment und Shiny Shoe die bereits im Mai für PC erschienene und auf Steam bis dato "äußerst positiv" bewertete Roguelike-Kartentaktik Monster Train ab 17,99€ bei kaufen ) auch für Xbox One veröffentlicht - inklusive der Updates "Wild Mutations" und "Friends & Foes". Im Microsoft Store kostet Der Download des auch im Xbox Game Pass (Ultimate) enthaltenen Titels 24,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Die Hölle ist eingefroren. Nur du kannst die letzte Höllenglut vor den Streitkräften des Himmels bewahren und das Inferno erneut entfachen. Monster Train fügt dem Genre eine weitere strategische Ebene hinzu - oder eher drei Ebenen, die es zu verteidigen gilt. Keine zwei Durchgänge gleichen sich. Jede Reise ist eine neue, einzigartige Herausforderung. Du wirst mit keinem Deck zweimal spielen!Um die Hölle zurückzuerobern, musst du stärker werden. Wähle deine Strecke mit Bedacht, denn verschiedene Orte bringen dir andere Vorteile. Verbessere deinen Champion, rekrutiere Einheiten, verbessere und verdopple Karten und finde passive Boni. Es gibt fünf verschiedenen Stämme, alle mit einzigartigen Spielweisen. Wähle Hauptstamm und Nebenstamm aus, um Zugriff auf alle Karten beider Stämme zu erhalten. Werte Karten auf, indem du verschiedene Verbesserungen kombinierst und dir so neue Wege zum Sieg bahnst. An bestimmten Orten kannst du eine Lieblingskarte sogar kopieren, bevor du dich dem Endboss stellst.Im Höllensturm-Mehrspielermodus nehmen acht Spieler an einem rasanten Echtzeit-Wettkampf teil. Jeder Spieler verfügt über die gleichen Ressourcen und kämpft gegen die gleichen Gegner, damit der Wettkampf fair ist. Die Zeit läuft - es kommt also darauf an, wer auch unter Druck die besten Entscheidungen treffen kann. Nur, wer wirklich höllisch gut ist, wird als Sieger hervorgehen. Stelle dich jeden Tag einer neuen Herausforderung in Form einer Reise, die durch Mutatoren stark modifiziert wurde. Erklimme sowohl die globale Bestenliste als auch die deiner Freunde. Bei der Bewertung wird besonders miteinbezogen, wie gut du gespielt hast. Erstelle deine eigene, einzigartige Herausforderung und teile sie mit deinen Freunden. Jede benutzerdefinierte Herausforderung hat ihre eigene Rangliste, auf der du deine Freunde direkt in die Hölle befördern kannst."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer