Helheim Hassle: Rätsel-Plattformer mit zerlegbaren Körperteilen startet auf PS4

Am heutigen 12. Januar 2021 haben die norwegischen Entwickler Perfectly Paranormal ( Manuel Samuel ) ihren bereits für PC, Xbox One sowie Nintendo Switch erschienenen und auf Steam , wo zudem eine kostenlose Demo erhältlich ist, bis dato "sehr positiv" bewerteten Rätsel-Plattformer Helheim Hassle auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 26,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Dieses makabere Abenteuer spielt in demselben Universum (und sogar an demselben Dienstag) wie der vorherige Hit 'Manual Samuel'. In Helheim-Wirrwarr spielst du Bjørn, einen pazifistischen Wikinger, der weder sterben noch nach Walhalla kommen möchte ... und der stirbt und nach Walhalla kommt. Als Bjørn wiederbelebt wird, um der mysteriösen Pesto bei einem Auftrag zu helfen, erkennt er dies als seine Chance, aus Walhalla zu entkommen. Bjørns nunmehr unsterbliche Leiche hat den Vorteil, dass er seine Gliedmaßen abtrennen kann. So muss der Spieler knifflige Rätsel lösen und herausfordernde Level überstehen, um einen bestimmten magischen Gegenstand zu erhalten ... Im Gegenzug will Pesto dafür sorgen, dass Bjørn einen ständigen Wohnsitz in Helheim bekommt - was für ein Wirrwarr!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC Xbox One Switch